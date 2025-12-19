إعلان

4 توجيهات من وزير الأوقاف للأئمة.. أبرزها الزي وخطبة الجمعة

كتب أحمد العش:

12:19 ص 19/12/2025

الدكتور أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن الإمام قدوة في علمه وسلوكه وحضوره المجتمعي، داعيًا الأئمة إلى مواصلة القراءة والاطلاع، مؤكدًا أن أمانة الإمامة لا تُؤدى إلا بعلم راسخ، وفهم واعٍ، وقدرة على تقديم الخطاب الديني الرشيد.

جاء ذلك خلال لقاء موسع مع قيادات وأئمة مديرية أوقاف الأقصر، وذلك بمكتبة مصر العامة بالمحافظة.

وأشاد وزير الأوقاف، بجهود قيادات وأئمة أوقاف الأقصر، مشددًا على أهمية المتابعة الجادة، والانضباط في العمل، والالتزام الكامل باللوائح المنظمة، مع تطبيق مبدأ الثواب للمجتهد، والمساءلة للمقصر، بما يحقق رسالة المسجد ويحفظ هيبته.

وشدد الأزهري، على ضرورة بث روح جديدة في المساجد، وأن يكون الإمام حاضرًا في عيون الناس وأذانهم وقلوبهم، فيحسن المظهر التزامًا بهدي الإسلام، ويغني الأسماع بالعلم والحكمة، ويعمر القلوب بذكر الله، بما يعزز أثر المسجد في محيطه الاجتماعي.

ووجه الدكتور أسامة الأزهري، بضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الإداري داخل المساجد، من خلال عمل الآتي:

- المحافظة على الزي الأزهري.

- الانتظام في الدروس.

- الالتزام بموضوع خطبة الجمعة.

- الالتزام بوقت خطبة الجمعة المحدد.

وأكد وزير الأوقاف، أن الانضباط يعكس صورة المسجد، ويعزز ثقة المجتمع في رسالة الإمام.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الخطاب الديني الرشيد مديرية أوقاف الأقصر خطبة الجمعة

