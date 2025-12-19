أسامة كمال: مكاسب مصر من صفقة الغاز مع إسرائيل تصل لـ30 مليار دولار

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر تصل إلى 30 مليار دولار على مدار مدتها.

وقال "كمال"، في برنامج "مساء دي إم سي" على قناة دي إم سي، إن قيمة الصفقة تبلغ 35 مليار دولار بينما توازي قيمتها بعد عمليات الإسالة 65 مليار دولار مقارنة بأسعار الغاز المسال، مضيفًا أن هذا الفرق يمثل ربحًا صافيًا يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن واردات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 87.5% في الأشهر التسعة الأولى من 2025 لتصل إلى 6.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ضرب هذا الرقم في 10 سنوات يصل إلى 63.5 مليار دولار، مؤكدًا أن الصفقة رابحة جدًا لمصر.

وأكد أن الصفقة تضمن استمرار تشغيل مصانع الإسالة المصرية وتوفير الطاقة في مواسم الصيف القادمة، مشددًا على أنها تجارية بحتة دون أبعاد سياسية كما أكدت هيئة الاستعلامات.

