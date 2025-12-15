إعلان

بدء عزاء الناشر محمد هاشم.. ووزير الثقافة أول الحضور

كتب : محمد شاكر

07:17 م 15/12/2025
    عزاء الناشر محمد هاشم
    عزاء الناشر محمد هاشم
    عزاء الناشر محمد هاشم
    عزاء الناشر محمد هاشم
    عزاء الناشر محمد هاشم

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء الناشر الكبير الراحل محمد هاشم، الذي توفى صباح الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 67 عامًا.

وكان من أوائل الحضور وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، ونخبة من الحركة الثقافية والفنية المصرية.

ويقام العزاء في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

ولد محمد هاشم عام 1958 في مدينة طنطا، وبدأ حياته المهنية صحفيا ومؤلفا. وفي عام 1998 أسس دار ميريت التي سرعان ما تحولت إلى واحدة من أهم دور النشر المستقلة في مصر والعالم العربي، بعدما تبنت أعمالا أدبية جريئة وقدمت جيلا من الكتاب الشباب، وارتبط اسمها بوسط البلد وبالكتابة المعاصرة التي كسرت القوالب التقليدية.

الناشر محمد هاشم عزاء محمد هاشم وزير الثقافة فؤاد هنو

