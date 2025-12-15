الغاز يكتب السطر الأخير في حياة "طالب التمريض" ببني سويف

خيّم الحزن على الأوساط الجامعية في بني سويف بعد أن لفظ الطالب "محمد ز. ح"، المقيد بكلية التمريض بجامعة بني سويف الأهلية، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بني سويف التخصصي، حيث لم تفلح المحاولات الطبية في إنقاذ حياته متأثرًا بإصابة شديدة بحالة اختناق تعرض لها جراء حادث تسرب غاز داخل محل سكنه بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

نعي ومواساة جامعية

سادت حالة من الأسى داخل الحرم الجامعي فور إعلان الخبر، حيث سارع رئيس جامعة بني سويف الأهلية بتقديم خالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب وزملائه في مصابهم الأليم، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان في فقدان ابنهم وهو في مقتبل مسيرته التعليمية.

تفاصيل المأساة والتحقيقات

تعود تفاصيل الواقعة إلى وقت سابق، حيث كان الطالب الفقيد قد أصيب ضمن مجموعة من الطلاب في حادث تسرب غاز مفاجئ داخل مسكنهم، وتم نقلهم حينها إلى المستشفى لتلقي الرعاية العاجلة، إلا أن الحالة الصحية للطالب "محمد" تدهورت بشكل مؤسف لتنتهي بوفاته، بينما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على كافة ملابسات الحادث وأسبابه.

