أكسيوس: خطة أمريكا في أوكرانيا تنص على انسحابها من دونباس

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر مطلعة، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أنها تنص على انسحاب كييف من مناطق سيطرتها في دونباس.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، فأن الأراضي التي ستنسحب منها أوكرانيا في دونباس ستتحول إلى منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر كيفية التعامل مع قضية الأراضي.

ومن جانبه، طالب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، بفرض عقوبات إضافية على روسيا واتخاذ قرار يتيح الاستخدام الكامل للأصول الروسية المجمدة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إن روسيا لا تزال تمثل تهديدا وجوديا لأوروبا ومنطقة الأطلسي.

وشدد أندريه سيبيها، على أهمية العمل الجماعي ضد موسكو لتقوية الأمن والسلام طويل الأمد للجميع.

ومن جانبه، حثّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة على أن تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن استخدام الأصول السيادية الروسية المجمّدة.