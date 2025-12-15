سياسيون ومثقفون في عزاء الناشر محمد هاشم -( 20 صورة)

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء اليوم، عزاء الناشر الكبير الراحل محمد هاشم، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد الذي توفى صباح الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 67 عامًا.

وكان من أوائل الحضور وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، ونخبة من الحركة الثقافية والفنية المصرية.

وحرص على تقديم واجب العزاء كل من. الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين، الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، أكرم القصاص، الدكتورة ليلى سويف، أحمد دومة، الفنان محمد محسن وزوجته هبة مجدي.

ولد محمد هاشم عام 1958 في مدينة طنطا، وبدأ حياته المهنية صحفيا ومؤلفا. وفي عام 1998 أسس دار ميريت التي سرعان ما تحولت إلى واحدة من أهم دور النشر المستقلة في مصر والعالم العربي، بعدما تبنت أعمالا أدبية جريئة وقدمت جيلا من الكتاب الشباب، وارتبط اسمها بوسط البلد وبالكتابة المعاصرة التي كسرت القوالب التقليدية.