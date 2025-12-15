5 صور ومعلومات عن إطلالة هند صبري في أحدث ظهور

أغرب المواقف التي تعرضت لها ملكات الجمال في 2025

ظهرت الفنانة هند صبري بإطلالة جذابة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتألقت هند بـ بدلة باللون البرجندي مكونة من بليزر وبنطلون، من تصميم كريستينا ليون.

واعتمدت هند مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني، بواسطة الميكب أرتيست كارولين عبد النور.

وتركت هند شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر فادي محسن وصالون الصغير.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق ومجموعة خواتم، من تصميم عزة فهمي.