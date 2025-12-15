تحذيرات من أمطار ورياح نشطة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن عددا من المناطق في مصر تأثرت بمنخفض جوي.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا المنخفض تسبب في أمطار غزيرة وفيضانات بمناطق المغرب وبلاد الشام.

وأضافت الدكتورة منار غانم أن مصر تأثرت هي الأخرى بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت أن هذا التطور الجوي أدى إلى تكوُّن سحب منخفضة وهطول أمطار متفاوتة الشدة على أغلب المناطق.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للأرصاد إلى تفاصيل توزيع الأمطار، حيث كانت متوسطة على المنطقة الشرقية وبعض مناطق وسط سيناء، بينما سقطت أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وأكدت أن فرص هطول الأمطار على المناطق الداخلية يوم غدٍ ستكون محدودة، لافتة إلى أن انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح سيزيدان من الإحساس بالبرودة.

ولفتت الدكتورة منار غانم إلى أن حالة عدم الاستقرار هذه ستنتهي بحلول يوم الخميس القادم.

وأوضحت أن الأحوال الجوية ستعود إلى الاستقرار مع طقس مشمس خلال النهار، بينما ستستمر البرودة في فترات الليل.