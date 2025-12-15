إعلان

تركيا تسقط طائرة مسيرة "خارجة عن السيطرة" على البحر الأسود

كتب : مصراوي

10:35 م 15/12/2025

إسقاط طائرة مسيرة

(أ ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة "خارجة عن السيطرة" اقتربت من مجالها الجوي من جهة البحر الأسود.

وجاء الحادث عقب هجمات أوكرانية استهدفت ناقلات نفط تابعة لـ "أسطول الظل" الروسي قبالة السواحل التركية، إلى جانب تحذيرات أطلقها سياسيون أتراك بشأن مخاطر اتساع رقعة الحرب في أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم إرسال مقاتلات من طراز إف-16 أقلعت بعد رصد جسم غريب.

وأضافت الوزارة أنه "لتفادي أي أضرار محتملة، تم إسقاط الجسم في منطقة آمنة خارج المناطق المأهولة بالسكان".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى حول موقع الحادث أو توقيته.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أن زوارق بحرية مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلتي نفط في 28 نوفمبر الماضي، كما استهدفت سفينة ثالثة في 2 ديسمبر الجاري أثناء توجهها إلى ميناء سينوب التركي.

وأدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الهجمات السابقة، معتبرا أنها تشكل تهديدا "لسلامة الملاحة والحياة والبيئة، وخاصة داخل منطقتنا الاقتصادية الخالصة".

إسقاط مسيرة طائرة مسيرة تركيا البحر الأسود

