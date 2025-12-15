إعلان

وزير الزراعة يكشف حقيقة الاتجاه لتصدير كلاب الشوارع لأغراض الطعام

كتب : حسن مرسي

10:39 م 15/12/2025

كلاب الشوارع

نفى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما يتردد بشأن تصدير كلاب الشوارع إلى دول تسمح بأكلها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون": "بغرض الأكل بصراحة مش هيحصل.. لا ولا.. في حاجتين مش هيحصلوا: لا بغرض الأكل ولا إن احنا نقتل الكلاب أو نسممها"، مؤكدًا أن هذا النوع من التصرفات غير وارد.

أن فكرة التصدير قد تكون مقبولة فقط إذا كان الغرض هو "الاقتناء والاحتفاظ" وليس للذبح، وهو ما يحدث بأعداد محدودة جدًا وبعض المنظمات، مشددًا على رفضه التام لأي تعامل غير إنساني مع الحيوانات.

وأشار الوزير إلى أن التعامل مع الظاهرة يتبع استراتيجية واضحة تركز على "الامساك والتحصين والتعقيم والإطلاق"، وذلك ضمن الاستراتيجية العالمية للسيطرة على مرض السعار.

وأضاف أنه تم التنسيق مع المحافظين لتخصيص أراضي لإنشاء "شلاتر" طارئة، تمهيدًا لتطبيق هذه الآلية، حيث تم تخصيص 5000 متر كمرحلة أولى في منطقة التبين بالقاهرة.

ولفت الدكتور علاء فاروق إلى حجم الظاهرة، مستندًا إلى إحصائية مشتركة مع منظمة الفاو عام 2023.

وتابع أن الأعداد كانت تتراوح بين 7 إلى 8 مليون كلب، متوقعًا زيادة الرقم حالياً بنسبة قد تصل إلى 25%، ليصبح في حدود 10 إلى 11 مليون كلب كحد أقصى.

وأوضح وزير الزراعة أن موازنة الدولة ستتحمل جزءًا كبيرًا من تمويل هذه الخطة، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

