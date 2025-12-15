الأرصاد تحذر من طقس متقلب خلال الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يولد سحبًا منخفضة ومتوسطة.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه السحب تسبب أمطارًا متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مضيفة أن بعض المحافظات شهدت أمطاراً متفاوتة خلال الساعات الماضية مع استمرار الفرص خلال اليومين المقبلين.

أوضحت غانم أن الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانًا تتركز على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وشمال سيناء، مشيرة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبًا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي منار غانم أن فرص أمطار خفيفة موجودة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مؤكدة استمرار التأثر بالمنخفض حتى الثلاثاء مع نشاط رياح يحد من الشبورة.

وأكدت غانم، أن نهاية الأسبوع ستشهد استقراراً ومرتفعاً جوياً مع هدوء الرياح، مشيرة إلى زيادة فرص الشبورة الكثيفة صباحًا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى ضرورة توخي الحذر على الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر.