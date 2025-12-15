إعلان

الأرصاد تحذر من طقس متقلب خلال الأيام المقبلة

كتب : حسن مرسي

07:26 م 15/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    صورة أرشيفية لأضرار نوة قاسم على الإسكندرية خلال السنوات السابقة (1)
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يولد سحبًا منخفضة ومتوسطة.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه السحب تسبب أمطارًا متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مضيفة أن بعض المحافظات شهدت أمطاراً متفاوتة خلال الساعات الماضية مع استمرار الفرص خلال اليومين المقبلين.

أوضحت غانم أن الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانًا تتركز على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وشمال سيناء، مشيرة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبًا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي منار غانم أن فرص أمطار خفيفة موجودة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مؤكدة استمرار التأثر بالمنخفض حتى الثلاثاء مع نشاط رياح يحد من الشبورة.

وأكدت غانم، أن نهاية الأسبوع ستشهد استقراراً ومرتفعاً جوياً مع هدوء الرياح، مشيرة إلى زيادة فرص الشبورة الكثيفة صباحًا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى ضرورة توخي الحذر على الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار الرياح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء