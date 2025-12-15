محمد القس: عملت سائقًا وسباكًا وكهربائيًا قبل دخولي التمثيل

ونحن على مشارف نهاية عام 2025 بذكرياته الحزينة والمؤلمة التي أصابت عددًا من نجوم الفن، حيث تصدرت أخبار الانفصال والطلاق بين النجوم مساحة كبيرة وواسعة من اهتمام جمهور منصات السوشيال ميديا.

وشهد 2025 إسدال الستار على زيجات استمرت لسنوات طويلة، كان يضرب بها المثل في الاستقرار والتفاهم داخل الوسط الفني.

ونستعرض في التقرير التالي نجوم الفن أعلنوا الانفصال بشكل نهائي:

أحمد السقا ومها الصغير

شهد مايو 2025 إعلان النجم المصري أحمد السقا انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، بعد زواج استمر 26 عامًا، حيث وقع الطلاق قبل 6 أشهر من 21 مايو وهو التاريخ الذي أعلن فيه عن الطلاق.

كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي

أعلن الفنان كريم محمود عبدالعزيز الانفصال عن زوجته آن الرفاعي بعد 14 عامًا من الزواج، ليكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم".

أحمد فهمي وأميرة فراج

أعلنت المطربة أميرة فراج انفصالها من زوجها الفنان أحمد فهمي، في هدوء تام، بعد زواج دام لـ ٢٠ عامًا.

عمر عبدالعزيز وأماني صفوت

أعلن المخرج عمر عبدالعزيز، طلاقه من السيدة أماني صفوت، بعد عام ونصف على زواجهما، مبررًا قراره لأنه تزوج ويبلغ من العمر أكثر من 70 عامًا واعتاد على الوحدة، وذلك في تصريحات ببرنامج "ست الستات".

تامر عبدالمنعم ورنا علي

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم ، انفصاله عن زوجته السيدة رنا علي، بعد زواج دام ٦ سنوات.

رنا سماحة وسامر أبو طالب

الفنانة رنا سماحة، أعلنت وقوع الطلاق الرسمي بينها وبين الملحن سامر أبو طالب، والد ابنها في مايو الماضي،وكتبت رنا على حسابها بموقع "انستجرام": "اللهم لك الحمد .. تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة".

عبير صبري وأيمن البياع

أعلنت الفنانة عبير صبري انفصالها عن زوجها المحامي أيمن البياع بعد زواج دام 7 سنوات.

وكتبت خبر الانفصال عبر موقع "فيسبوك":أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم".

بشرى وخالد حميدة

زواج لم يتجاوز عامًا واحد، لتعلن الفنانة بشرى في يونيو 2025 انفصالها عن المخرج خالد حميدة، واحترام الطرفين ورغبتهما في الحفاظ على علاقة ودية.

ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل

أعلنت الفنانة ماريتا الحلاني انفصالها عن زوجها اللبناني كميل أبي خليل بعد أقل من عامين على زواجهما.