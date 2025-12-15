الأرصاد: استمرار تكاثر السحب وأمطار خفيفة على القاهرة

تنويه من الأرصاد بشأن الأمطار على المحافظات الساحلية

الأرصاد تحذر من طقس متقلب خلال الأيام المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها بشأن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن مع الأجواء باردة على أغلب الأنحاء.