الأرصاد: استمرار تكاثر السحب وأمطار خفيفة على القاهرة

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:23 م 15/12/2025
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (1)
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (3)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها بشأن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن مع الأجواء باردة على أغلب الأنحاء.

