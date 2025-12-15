إعلان

نقيب الفلاحين: انخفاض محصول الطماطم في مصر بسبب "سوسة الأوراق"

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:17 م 15/12/2025

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن انتشار سوسة حفار الأوراق تسبب في تشويه ثمرة الطماطم وتقليل جودتها وإنتاجها، موضحًا أنه يطمئن المواطنين أن هذه الحشرة لا تشكل أي خطورة على صحة الإنسان، وأن الطماطم المصابة صالحة للاستهلاك.

وأشار حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن انخفاض محصول الطماطم الفترة الماضية كان غير طبيعي وتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين، نتيجة زيادة المزارعين في زراعة كميات كبيرة مقارنة بالطلب، وهو ما ساهم في الأزمة الحالية.

ونوه نقيب الفلاحين بأن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعًا طبيعيًا في أسعار الطماطم، مؤكدًا أن وصول السعر إلى 15 جنيهًا للكيلو يعتبر ضمن المعدل الطبيعي نتيجة تكاليف الزراعة، مشيرًا إلى أن الفلاحين أهملوا المحصول سابقًا بسبب انخفاض الأسعار وعدم توازن التكلفة مع البيع.

