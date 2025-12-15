مسؤول أمريكي: ترامب يريد التحدث هاتفيا مع الزعماء الأوروبيين

(د ب أ)

صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التحدث هاتفيا مع رؤساء دول وحكومات أوروبا بشأن الجهود الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولم يتضح بعد موعد إجراء هذه المحادثات الهاتفية التي أشار إليها المسؤول خلال مأدبة عشاء أقيمت في العاصمة الألمانية برلين بحضور رؤساء الدول والحكومات.

ويتباحث وفدان أوكراني وأمريكي في برلين منذ أمس الأحد بشأن خطة مؤلفة من عشرين نقطة لإحلال السلام في أوكرانيا.

ويضم الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب، ولا تشارك روسيا في المحادثات.