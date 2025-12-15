إعلان

مسؤول أمريكي: ترامب يريد التحدث هاتفيا مع الزعماء الأوروبيين

كتب : مصراوي

10:36 م 15/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التحدث هاتفيا مع رؤساء دول وحكومات أوروبا بشأن الجهود الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولم يتضح بعد موعد إجراء هذه المحادثات الهاتفية التي أشار إليها المسؤول خلال مأدبة عشاء أقيمت في العاصمة الألمانية برلين بحضور رؤساء الدول والحكومات.

ويتباحث وفدان أوكراني وأمريكي في برلين منذ أمس الأحد بشأن خطة مؤلفة من عشرين نقطة لإحلال السلام في أوكرانيا.

ويضم الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب، ولا تشارك روسيا في المحادثات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الزعماء الأوروبيين أوكرانيا روسيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء