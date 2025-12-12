من القاهرة إلى العالم.. المتحف المصري الكبير يضع مصر على خريطة السياحة

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى انطلاق العرض المسرحي "سيمبا.. الأسد الملك"، في إطار عروض مسرح الطفل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

دارت أحداث العرض، الذي جمع بين الاستعراضات والغناء، حول قصة الشبل الصغير سيمبا الذي ولد ليكون ملكا، قبل أن يتآمر عمه الشرير سكار ويقتل والده الملك موفاسا.

ويتمكن سكار من إيهام سيمبا بأنه السبب في موت والده، فيهرب الشبل الصغير ليبدأ حياة جديدة بعيدا عن موطنه، ثم يعود شابا قويا ليواجه عمه القاتل لاستعادة عرشه بمساندة أصدقائه.

عن العرض، قال خالد النموري مصمم الاستعراضات ومخرج العمل، إن العرض يقدم لمدة أربعة أيام متتالية، ويهدف إلى تقديم نموذج تربوي للأطفال يجسد معاني الأمل والشجاعة والتمسك بالحق، مؤكدا أن الخير ينتصر دائما في النهاية.

العرض إخراج خالد النموري، مخرج منفذ نهال خالد ،تصميم ديكور شادي قطامش، تصميم إضاءة إبراهيم طنطاوي، مكياج هبة الشيخ، فريق الأداء الحركي بمسرح 23 يوليو بالمحلة.

ويشارك في بطولة العرض مجموعة من المواهب الصغيرة بمسرح 23 يوليو، ومنهم كريم القاضي، محب جمال، ياسين فرج، صفوت علاء الدين، هنا خالد، ميرا محمد، فرح مصطفى، سلمى مهند، نومير عدلي، وجنة السعيد.

عروض مسرح نوادي الطفل بالغربية تنفذ من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.

