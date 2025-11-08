إعلان

عمرو أديب يحتفي بالجلابية: المصريون مخلوقات ثقافية تحمل حضارة ومعنى

كتب- حسن مرسي:

10:25 م 08/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عمرو أديب
  • عرض 4 صورة
    عمرو أديب
  • عرض 4 صورة
    عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الإعلامي عمرو أديب على الجدل الذي أثارته الإعلامية سمر فودة، ابنة المفكر والمؤرخ فرج فودة، بعد منشورها عن صورة لرجل وزوجته من الصعيد، مرتديين الجلباب الصعيدي داخل المتحف المصري الكبير.

وهاجمت فودة ملابس الزوجين، مشيرة إلى أن الجلباب لا يمثل مصر، ما أثار موجة انتقادات واسعة ضدها.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" ظهر أديب مرتديًا الجلباب والشال على الهواء.

وقال الإعلامي: "هو حد بيحاسب حد على العظمة، منتهى الرحرحة والعنظزة والألاجة والجمال؟، المصريون مخلوقات ثقافية تحمل حضارة ومعنى".

وأضاف أديب: "المصري ده اختراع، أنا أعيش في جلباب أبي وحضارة وتراث أجدادي، مين عنده الحضارة بتاعتي؟، مين اللي قال الجلباب لا يمثل مصر؟".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب الجلباب الصعيدي الجلابية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
لقاء ترامب والشرع.. ما الملفات المطروحة على الطاولة؟