عمرو أديب يحتفي بالجلابية: المصريون مخلوقات ثقافية تحمل حضارة ومعنى

عمرو أديب ردا على سمر فودة: الجلباب تراثنا ونفتخر به وليس عيبًا يجب إخفاؤه

علق الإعلامي عمرو أديب على الجدل الذي أثارته الإعلامية سمر فودة، ابنة المفكر والمؤرخ فرج فودة، بعد منشورها عن صورة لرجل وزوجته من الصعيد، مرتديين الجلباب الصعيدي داخل المتحف المصري الكبير.

وهاجمت فودة ملابس الزوجين، مشيرة إلى أن الجلباب لا يمثل مصر، ما أثار موجة انتقادات واسعة ضدها.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" ظهر أديب مرتديًا الجلباب والشال على الهواء.

وقال الإعلامي: "هو حد بيحاسب حد على العظمة، منتهى الرحرحة والعنظزة والألاجة والجمال؟، المصريون مخلوقات ثقافية تحمل حضارة ومعنى".

وأضاف أديب: "المصري ده اختراع، أنا أعيش في جلباب أبي وحضارة وتراث أجدادي، مين عنده الحضارة بتاعتي؟، مين اللي قال الجلباب لا يمثل مصر؟".