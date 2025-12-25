هل يتطلب ترخيص "الكيوت" رخصة قيادة وفحوصات طبية؟

الآثار: 155 ألف زائر لمعرضي "كنوز الفراعنة" بروما و"مصر القديمة" بهونج كونج

أكد اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أن ترخيص أي مركبة بما فيها "الكيوت" كبديل للتوك توك يخضع لشروط وضوابط صارمة لضمان السلامة المرورية.

وقال "ماهر"، في مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن الترخيص يشمل المركبات الخفيفة، مضيفًا أنه يتطلب رخصة قيادة سارية للسائق مع اجتياز فحص فني للمركبة وفحص طبي للسائق.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة تشمل بطاقة الرقم القومي وعقد الشراء أو إثبات الملكية وشهادة الفحص الفني والطبي.

وتابع السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن الالتزام بهذه الإجراءات يجعل السيارة والسائق قانونيين تمامًا، مؤكدًا أن ذلك يخلق بيئة نقل آمنة ومنظمة للمواطنين.

وأكد أن "الكيوت" تُعد بديلاً فعالًا وآمنًا للتوك توك في شوارع القاهرة بشرط استيفاء كل الشروط القانونية.