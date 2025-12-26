إعلان

الجيزة تستعد لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب بإمبابة (تفاصيل)

كتب : أحمد العش

01:00 ص 26/12/2025

محمد نور الدين، سكرتير عام محافظة الجيزة

تابع محمد نور الدين، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، من داخل مركز السيطرة التجهيزات لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة إمبابة والمقرر لها يومي 27 و28 ديسمبر الجاري، والوقوف على تجهيز المراكز المخصصة لاستقبال اللجان الانتخابية.

جاء ذلك في ضوء تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للجهاز التنفيذي بالاستعداد التام لأجهزة المحافظة لاستقبال الانتخابات، والتأكد من جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية.

وكلف السكرتير العام، بضرورة المراجعة الدورية لكفاءة الإضاءة والتهوية داخل الفصول التي تعمل كلجان، ومراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وصلاحية دورات المياه وتوفير الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان، إلى جانب رفع مستوى النظافة داخل المقار وفي محيطها، ورفع الإشغالات وتهيئة الشوارع المؤدية للجان لضمان حركة آمنة ومنظمة للناخبين.

وشدد محمد نور الدين، على المتابعة اليومية لأعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وتهذيب الأشجار وتحسين الإضاءة العامة في المحيط الخارجي للجان، تنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة.

محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة إعادة انتخابات النواب بإمبابة انتخابات مجلس النواب 2025

