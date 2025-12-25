إعلان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

كتب : نشأت علي

08:00 م 25/12/2025
استقبل المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر مجلس الشيوخ، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد محمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، رئيس لجنة الشئون الخارجية.

وخلال اللقاء، تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة تشكيل المجلس الجديد، متمنيةً له ولأعضاء المجلس الموقر التوفيق في أداء مهامهم الوطنية، مؤكدةً أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم مسار العمل التشريعي وتعزيز منظومة صنع السياسات العامة في الدولة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على استمرار التعاون والتكامل مع مجلس الشيوخ، باعتباره كشريك أساسي في مناقشة ودعم السياسات والخطط التنموية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية.

من جانبه، أكد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية تعزيز التنسيق مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على الدور الحيوي للمجلس في دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والخطط والاستراتيجيات التي تمس حياة المواطنين وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

المستشار عصام الدين فريد مجلس الشيوخ وزيرة التخطيط

