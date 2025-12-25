مصر للطيران و"Blue by Al-Futtaim" تتعاونان لتعزيز تجربة السفر

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة Blue by Al-Futtaim وهو تطبيق أسلوب الحياة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من مجموعة الفطيم، وذلك في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمعايير الخدمة وتجربة العملاء في المنطقة إلى مستويات جديدة.

ويمثل انضمام مصر للطيران، بصفتها شريكًا استراتيجيًا مرموقًا، إضافة نوعية إلى شبكة الفطيم الإقليمية المتنامية، حيث تفتح هذه الشراكة أفاقًا واسعة أمام عملاء الطرفين عبر شبكة مصر للطيران التي تمتد إلى أكثر من 80 وجهة عالمية.

وتجمع هذه الشراكة بين منظومتين رائدتين لتعزيز الترابط الإقليمي وتقديم قيمة مضافة في مجالات السفر، والتسوّق، وأسلوب الحياة، بما ينعكس إيجابًا على تجربة العملاء ويوفر لهم مزايا متكاملة ومبتكرة.

وسيستفيد عملاء برنامج المسافر الدائم لمصر للطيران EGYPTAIR Plus، بمستوياته الخمسة، من مزايا إضافية حصرية عبر تطبيق Blue، بما يعزز من قيمة العضوية ويمنح تجربة سفر أكثر تكاملًا.

وسينطلق التعاون من خلال فعالية ميدانية ليوم واحد في كايرو فستيفال سيتي مول، تتضمن خصومات حصرية على رحلات مصر للطيران، وعروضًا سياحية مميزة، ومكافأت أميال، إلى جانب جوائز قيمة لأعضاء بلو وأعضاء برنامج EGYPTAIR Plus الحاليين والجدد.

وتسلّط هذه الفعالية العامة الضوء على العلامتين في أحد أبرز معالم الفطيم – كايرو فستيفال سيتي مول – في تجسيد واضح لالتزامهما المشترك بتقديم تجارب تتمحور حول العميل.

كما تعكس هذه الخطوة التزام مجموعة الفطيم وتطبيق Blue المتنامي تجاه السوق المصري، الذي يُعد محورًا استراتيجيًا للتوسع والابتكار وتعزيز التفاعل مع العملاء، ومع الحضور القوي للفطيم في كايرو فستيفال سيتي، وتنامي التعاون مع العلامات التجارية والمؤسسات المحلية، يواصل تطبيق Blue ترسيخ مكانته ضمن منظومة أسلوب الحياة النابضة في مصر.

وفي هذا السياق، قال داني كرم، الرئيس التنفيذي للتسويق والشراكات في Blue by Al-Futtaim: "تجسد هذه الشراكة رؤيتنا في تقديم تجارب سفر متكاملة مع إضافة بُعد جديد ومهم إلى محفظتنا المتنامية من مزايا السفر، كما تعزز عروضنا في أسلوب الحياة وتعكس التزامنا بمرافقة عملائنا في كل مرحلة من رحلتهم".

وأضاف: "الحضور القوي لمصر للطيران إقليميًا ودوليًا يجعلها شريكًا مثاليًا في إطار توسع برنامج Blue by Al-Futtaim ومن خلال دمج منظومتينا، نفتح أفاقًا جديدة من السهولة والترابط والمكافأت لأعضاء Blue داخل المنطقة وخارجها".

من جانبه، صرّح عمرو عدوي، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية: "تركّز مصر للطيران على بناء شبكة من الشراكات العالمية التي تعود بالنفع المباشر على مسافرينا، وتمثل هذه الشراكة مع تطبيق Blue by Al-Futtaim ليس فقط بداية تعاون رسمي، بل انطلاقة لرؤية مشتركة ترتكز على التوسع والابتكار والتميز في خدمة العملاء".

وتابع: "معًا، نهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر وأسلوب الحياة من خلال دمج شبكة مصر للطيران العالمية، التي تغطي أكثر من 80 وجهة، مع ريادة مجموعة الفطيم في مجالي التسوّق والعقارات، بما يضمن تقديم رحلات متكاملة وسلسة لعملائنا حول العالم".

وصرح هارشديب جولي، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات واستراتيجية الذكاء الاصطناعي في مجموعة الفطيم: "من خلال ربط تطبيق بلو بشركة مصر للطيران، نؤسس لمنظومة مترابطة تواكب المسافرين أينما كانوا - سواء أثناء التنقل، أو داخل المتاجر، أو عبر التطبيق، حيث تجسد هذه الشراكة التزامنا ببناء رحلات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بين أسلوب الحياة والسفر بسلاسة، وتوفر تجارب أذكى وقيمة أعمق في كل تفاعل".

ومع تصدّر ممرات السفر بين مصر ودول الخليج وآسيا من حيث الكثافة في المنطقة، يفتح هذا التعاون الباب أمام مبادرات مستقبلية مشتركة، بدءًا من تجارب السفر المتكاملة، وصولًا إلى عروض أسلوب حياة حصرية وتجارب محسّنة في مجالات التسوّق والسياحة والضيافة.