وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان تطوير نادي وشاطئ الفيروز

كتب : محمد نصار

10:37 م 25/12/2025
    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان تطوير نادي وشاطئ الفيروز (1)
    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان تطوير نادي وشاطئ الفيروز (2)
    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان تطوير نادي وشاطئ الفيروز (4)
    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان تطوير نادي وشاطئ الفيروز (3)

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مشروع تطوير نادي وشاطئ الفيروز بطريق البلاجات السياحي بحي أول مدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة، وسفراء الكويت، البحرين، سيراليون، بنجلاديش، والفلبين.

وخلال تفقد المشروع، استمع الوزراء لشرح كامل للمشروع، قدمته المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، حيث تضمنت أعمال التطوير المبنى الاجتماعي، المطعم، المطبخ، الكافتيريا، ودورات المياه، وإنشاء قاعة كبار زوار رئيسية بمظهر متطور وحضاري يتماشي مع الواجهة السياحية للنادي المطلة على بحيرة التمساح، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز للنادي.

كما شملت أعمال التطوير الشاليهات القائمة بالنادي لتصبح غرف فندقية متطورة، وكذلك تم رفع كفاءة الشاطئ بالكامل بتصميم سياحي عصري، وشملت خطة التطوير إنشاء حمام سباحة ترفيهي.

من جانبها، أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى التطوير الجاري في نادي وشاطئ الفيروز والرؤية التي تم وضعها لهذا المشروع المهم والذي سيساهم في تعزيز مكانة المحافظة على مستوى السياحة الداخلية والخارجية ليتحول المكان إلى مركز سياحي متكامل.

من جانبه، أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن خطة التطوير شملت جميع الخدمات والمباني والمرافق العامة، ليصبح الفيروز مركزًا سياحيًا متكاملًا، لدعم السياحة الداخلية بالمحافظة، حيث يعد نادي الفيروز من أهم النوادي والشواطئ السياحية بمحافظة الإسماعيلية والذي يقع على مساحة حوالي 9 أفدنة على ضفاف بحيرة التمساح.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال تطوير نادي وشاطئ الفيروز

