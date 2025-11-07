إعلان

الرواتب مجزية.. بيان من العمل بشأن وظائف بالبوسنة والهرسك

كتب : محمد أبو بكر

12:38 م 07/11/2025
واصلت وزارة العمل تنفيذ الاختبارات النظرية والعملية للمتقدمين للعمل في مجال البناء بدولة البوسنة والهرسك.

يأتي ذلك؛ في إطار توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بشأن فتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي وتوسيع فرص العمل أمام العمالة المصرية الماهرة.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المطروحة للعمل في البوسنة والهرسك تتميز برواتب مجزية ومزايا متعددة، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على ضمان توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع مهارات العمالة المصرية وتُعزز من سمعتها المتميزة في الأسواق الخارجية.

وشددت وزارة العمل على استمرار جهودها في توسيع قنوات التعاون الدولي وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية، بما يسهم في دعم خطط الدولة الهادفة إلى تعزيز التشغيل وتوفير فرص عمل كريمة للمواطنين داخل مصر وخارجها.

