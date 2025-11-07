اليوم.. الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا في عدد من المحافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله، عز وجل، بافتتاح 14 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، منها 4 مساجد إنشاءً جديدًا، و8 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و2 صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة، في بيان، أن إجمالي ما تم افتتاحه من المساجد منذ أول يوليو 2025 حتى تاريخه بلغ 286 مسجدًا، من بينها 215 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و71 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

كما أكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 وصل إلى 13775 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 24 مليارًا و87 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا على مستوى الجمهورية، على النحو التالي:

- الفيوم: إحلال وتجديد مسجد محمد الخطيب بقرية مناشي الخطيب، مركز الفيوم، ومسجد أبو بكر الصديق بعزبة الخمسين بقرية الغرق، مركز إطسا.

- الدقهلية: إحلال وتجديد مسجد المضرب بقرية كفر الصلاحات، مركز بني عبيد.

- الأقصر: إنشاء مسجد أنس بن مالك بمدينة القرنة الجديدة، مركز ومدينة القرنة، وإنشاء مسجد الشهداء بنجع غنيم بقرية المنشأة، مركز ومدينة الأقصر.

- كفر الشيخ: إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية البكاتوش، مركز قلين.

- قنا: إحلال وتجديد مسجد الأمير همام بقرية العمرة، مركز أبو تشت.

- الجيزة: إحلال وتجديد مسجد الأربعين بقرية أم دينار، مركز منشأة القناطر.

- بني سويف: إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية منهرو، مركز إهناسيا، وصيانة وتطوير مسجد الحاج وهبه حميدة بقرية الزرابي، مركز بني سويف.

- أسوان: إحلال وتجديد مسجد السلام بنجع أبو سعدة بقرية الزنيقة، مركز إدفو.

- الوادي الجديد: إنشاء مسجد الصفا والمروة بقرية الهنداو، مركز الداخلة.

- سوهاج: إنشاء مسجد عمر بن الخطاب بحي العجمي، مركز المنشأة.

- الشرقية: صيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية شنبارة، مركز الزقازيق.

