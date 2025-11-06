6 صور.. تعرف على دور الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا، الخميس، تضمن إنفوجرافات لتعريف المواطنين بالهيئة الوطنية للانتخابات، ودورها في إدارة الانتخابات، واختصاصاتها، واستقلاليتها، وأعضائها، بجانب كل المعلومات عن الدوائر الانتخابية من حيث العدد والتوزيع الجغرافي.

وأضافت الوزارة، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على ضرورة استمرار إتاحة كل المعلومات التوعوية السياسية، قبل بدء انتخابات مجلس النواب، وفي أشكال صحفية غير تقليدية وبسيطة، لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية بسلاسة، في ظل الدور الذي تضطلع به الوزارة فيما يتعلق بالتواصل السياسي.

وتجيب وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن كل الأسئلة المتعلقة بالهيئة الوطنية للانتخابات، وتقدم فيها أسماء الأعضاء، واختصاصات الهيئة وفقًا للدستور، واستقلاليتها، حتى يتسنى للمواطن معرفة من يدير العملية الانتخابية، فضلًا عن معلومات تتعلق بكل ما يخص الدوائر الانتخابية من حيث العدد والتوزيع الجغرافي، وكل ما يدور في ذهن المواطن بشأن هذه المعلومات.

