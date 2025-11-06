خالد العناني: أتعهد ببناء يونسكو للغد من أجل الشعوب

كتب- محمد نصار:

علق الدكتور خالد العناني، على انتخابه اليوم مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، من قبل المؤتمر العام للمنظمة.

وقال "العناني"، عبر حسابه على فيسبوك: اليوم تشرفت بانتخابي مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو من قِبل المؤتمر العام، أتوجه بخالص التقدير والامتنان إلى جميع الدول الأعضاء على الثقة الغالية التي منحوها لي، وعلى روح الوحدة التي كانت وراء هذا القرار الجماعي.

وأعرب عن شكره العميق لفريق حملته وعائلته، وكل من دعمه خلال هذا المشوار الطويل.

وأضاف: لقد زرت 65 دولة خلال 31 شهرًا، والتقيت بأشخاص مميزين، وشهدت بنفسي الأثر العميق للثقافة والمعرفة والحوار في تقدم الشعوب، لقد كانت هذه الحملة المحطة الأسمى والأكثر ثراءً في حياتي.

وتابع: بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء وشركائنا، أتعهد ببناء يونسكو للغد - يونسكو من أجل الشعوب.. يدًا بيد، سنتعاون معًا لجعل هدفنا المشترك أكثر إشعاعًا وتأثيرًا، ولكل من يؤمن بأن الحوار والتفاهم هما الطريق إلى السلام: فلنواصل هذه الرحلة معًا.. فلننتقل إلى مسيرة العمل الآن.

