صور.. محافظ القاهرة يشهد مؤتمر الابتكار في طب الأسنان

شهد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مؤتمر الابتكار في طب الأسنان الذي نظمته نقابة أطباء أسنان القاهرة بالتعاون مع جامعة 6 أكتوبر.

شارك في الحفل، د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ود. ممدوح غراب رئيس جامعة 6 أكتوبر والرئيس الشرفي للمؤتمر، ود. إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر، ود. محمد أيوب رئيس قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، ود. وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة، ود. محسن أبي الحسن عميد كلية طب الأسنان بجامعة 6 أكتوبر ورئيس المؤتمر، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات طب الأسنان.

وأكد محافظ القاهرة، أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم التطور العلمي وتشجيع البحث والابتكار في مختلف المجالات الطبية، كما يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية الابتكار في تطوير الخدمات الصحية، ودعم الأطباء الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم للاطلاع على أحدث التقنيات والأساليب العلاجية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن طب الأسنان يشهد تطورًا سريعًا على مستوى العالم، نظرًا لدخول الذكاء الاصطناعي في هذا المجال ولذا فإن المؤتمرات تساعد الأطباء للاطلاع على أحدث ما وصل إليه هذا العلم مما له تأثير فعال في مواكبة هذا التطور بما يخدم المواطن المصري، ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية المقدمة له.

وثمن محافظ القاهرة، التعاون البناء بين نقابة أطباء أسنان القاهرة وجامعة 6 أكتوبر، الذي يعكس نموذجًا متميزًا لتكامل المؤسسات النقابية والأكاديمية، مؤكدًا أن العمل المشترك هو الطريق الأمثل لتحقيق التطور والتقدم في المجالات العلمية والمهنية.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تدعم كل المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة للأطباء، وتشجيع الإبداع والبحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الطبي لتحقيق أهداف الدولة برؤيتها 2030 في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عبر محافظ القاهرة، عن سعادته لمشاركته في تكريم الأساتذة والأطباء الذين ساهموا في هذا الحدث العلمي، تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم مسيرة العلم والابتكار.

وفي ختام كلمته، تقدم محافظ القاهرة، بالشكر والتقدير لنقابة أطباء الأسنان، ولكل المشاركين والمنظمين للمؤتمر، متمنيًا نجاحًا كبيرًا له، وأن يحقق أهدافه العلمية والمهنية، وأن يكون خطوة جديدة في سبيل تطوير طب الأسنان في مصر.

اقرأ أيضًا:

تحذير من طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار و6 ساعات شبورة كثيفة

رئيس الوزراء يوضح حقيقة انتشار فيروس تنفسي بين طلاب المدارس