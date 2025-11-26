مدبولي: الرئيس السيسي جعل صحة المواطن على رأس أولويات الدولة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انطلق بالعاصمة الجديدة، تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

يحضر فعاليات افتتاح الملتقى السنوي السادس للهيئة عدد من الوزراء والمحافظين، كما يشارك الدكتور "آرون موتسواليدي"، وزير الصحة بجنوب أفريقيا؛ كضيف شرف الملتقى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من وزراء الصحة السابقين، ونخبة من كبار المسئولين والسفراء، ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات والمنظمات الصحية، بالإضافة إلى الإعلاميين وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والأهلي، وخبراء الرعاية الصحية من الدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، لدى وصوله، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وبدأت فعاليات الملتقى بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق في القطاع الصحي بمصر يعد ثمرة رؤية الرئيس السيسي، وجهوده في جعل صحة المواطن على رأس أولويات الدولة.

وتضمنت فعاليات الملتقى عرض فيديو تسجيلي بعنوان " فيلم الأمل"، والذي استعرض الحالات التي تم التعامل معها فى مختلف التخصصات على مستوى محافظات التأمين الصحي، والإمكانات المتاحة في مستشفيات الهيئة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال الاستعانة بأحد الأجهزة الطبية، فضلا عن الإشارة إلى أن الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل بمقابل بسيط للغاية مقابل التكلفة العالية خارج هذه المنظومة.

وقام رئيس مجلس الوزراء بتكريم عدد من رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى، وجوائز التميز بالهيئة؛ تقديرًا لجهودهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واحتفاءً بالجهود المبذولة داخل المنظومة، وتقديرًا لنماذج مضيئة في مختلف التخصصات الصحية والإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يركز هذا العام على استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ كذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل على مدار 6 سنوات، وإتمام المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة بست محافظات، والمأمول من تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل.

