الجيزة تسلم مركبات بديلة التوك توك لسائقين بحي الهرم - صور

سلّمت محافظة الجيزة، بعص السائقين بحي الهرم، عصر اليوم، المركبات البديلة للتوك توك، بحضور محمد مرعي السكرتير المساعد، والمهندس طه عبدالصادق رئيس حي الهرم.



يأتي ذلك ضمن المبادرة، التي أطلقها الدكتور عادل النجار محافظ الجيزة لإحلال التوك توك بمركبات بديلة.



كان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعلن بدء تنفيذ خطة المحافظة لاستبدال مركبات التوك توك بسيارات حضارية صغيرة، وذلك ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، أن المحافظة عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد بدائل عملية لمركبات التوك توك، نظرًا لما تسببه من مشكلات تتعلق بإعاقة الحركة المرورية وعدم توافر البيانات الكاملة للعاملين عليها، بما يؤثر على انتظام الحركة داخل الأحياء والمراكز.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تطبيق تجربة المركبات الجديدة بديلة التوك توك كمرحلة أولى بأحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييمها ميدانياً وتلافي أي ملاحظات قبل تعميمها تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة.