"المسلماني" يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالزمالك

تصوير- هاني رجب:

أدلى الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب بلجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.