محافظ القاهرة: لا شكاوى في جولة الإعادة بانتخابات النواب 2025

محافظ القاهرة لا شكاوى في جولة الإعادة بانتخابات ا

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، غلق جميع لجان الانتخابات في العاصمة بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وبدء أعمال الفرز.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان، إلى أن الانتخابات مرت دون معوقات ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أي شكاوى طوال يومي الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تمت إقامتها داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وممثلي الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وجرت انتخابات الإعادة بالقاهرة في 3 مناطق: الجنوبية، والشمالية، والشرقية، في حين حُسمت نتيجة مقاعد المرشحين بالمنطقة الغربية في الجولة الأولى.

اقرأ أيضًا:

مصر ترسم خطوطًا حمراء في السودان.. وخبراء يعلقون: لا مساس بهذه الأمور

ضياء رشوان: بعض الأطراف الإسرائيلية تحاول تسييس صفقة الغاز

تحذير عاجل بشأن طقس الغد.. ورسالة من الأرصاد للمواطنين