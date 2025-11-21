التنمية المحلية: بدء التشغيل التجريبي لمجزري "الحبيل وهو" بالصعيد استعدادًا

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، يستعرض آخر مستجدات العمل في مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والذي يستهدف الحفاظ على التوازن البيئي داخل الواحة وتحسين إدارة الموارد المائية.



استعرض التقرير الوضع الحالي لمنظومتي الري والصرف داخل الواحة، وما تحقق من نتائج في خفض منسوب المياه ببحيرة سيوة إلى المعدلات الآمنة.



وأشارت البيانات إلى أن تنفيذ محطة رفع جديدة لنقل جزء من مياه بحيرة بهي الدين إلى منخفض عين الجنبي ما زال جاريًا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 85%، وذلك عبر خط طرد من مواسير البولي إيثيلين بطول 24 كيلو مترًا، بهدف خفض المناسيب في بحيرة بهي الدين واستكمال التكامل الهندسي مع أعمال بحيرة سيوة.



أفاد التقرير بأنه جرى الانتهاء مؤخرًا من إنشاء 10 شبكات توزيع من مواسير البولي إيثيلين لنقل المياه من الآبار الجوفية العميقة التي أنشأتها الوزارة إلى خزانات الري الأرضية المستخدمة من قبل الأهالي، بينما يجري العمل في إنشاء 3 شبكات إضافية.



كما تم الانتهاء من تنفيذ 7 شبكات مراوي حقلية داخل الأراضي الزراعية بالواحة لتحسين أساليب الري وتقليل الفاقد، ويجري حاليًا تنفيذ 6 شبكات أخرى.



تضمن التقرير متابعة العمل على خطة غلق 82 بئرًا جوفيًا عالي الملوحة بعد توفير بدائل من الآبار العذبة، بهدف حماية الخزان الجوفي ومنع السحب الجائر للمياه.



ووجه الدكتور هاني سويلم، بأهمية الاستمرار في متابعة الأعمال الجارية في الواحة، وقراءة منسوب المياه بشكل دوري، وتفعيل منظومة التليمترى لمراقبة المناسيب آنيًا، إلى جانب استكمال خطة غلق الآبار العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات جديدة، مع تشجيع المزارعين على تطبيق أساليب الري الحديث لترشيد الاستهلاك.



وأكد وزير الري، أن أعمال التطوير تتم بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وبالتنسيق الكامل مع أهالي الواحة، موضحًا أن المشروع يهدف إلى إعادة التوازن البيئي واستعادة كفاءة الأراضي الزراعية التي تضررت خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع المناسيب المائية.



وأشار التقرير إلى الانتهاء من حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كم لنقل مياه الصرف الزراعي من خمسة مصارف إلى منخفض عين الجنبي، عبر محطة رفع أنطفير التي تضخ المياه من خلال قناة إضافية بطول 5.70 كم، وحفر 12 بئرًا عميقًا لإنتاج مياه عذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية.



كما أشار إلى غلق العديد من الآبار الجوفية المخالفة التي كانت تتسبب في استنزاف الخزان الجوفي، وتنفيذ أعمال تدعيم ورفع وتقوية 4 جسور حول بحيرة سيوة لحماية الأراضي الزراعية والمنشآت المتضررة نتيجة ارتفاع المناسيب.





