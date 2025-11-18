السكة الحديد تستقبل وفدا برلمانيا من جنوب أفريقيا بمحطتي رمسيس وبشتيل

اصطفاف المصريون في باريس أمام اللجان للتصويت في انتخابات البرلمان - صور

‏استقبلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وفد برلماني من دولة جنوب افريقيا الذي يزور مصر حاليا وذلك في اطار عمق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

بدأت الجولة من داخل القاعة التاريخية بمحطة مصر حيث استمع الوفد الي شرح تفصيلي عن نشأة وتطور هيئة السكك الحديدية المصرية وما وصلت اليه من تطوير في مختلف المحاور ، ودورها في نقل ١.٢ مليون مواطن يوميا عبر ما يقرب من ١٠٠٠ رحلة علي خطوط الشبكة يوميا، بجانب دورها في قطاع نقل البضائع ومتطلبات الانتاج بما يدعم جهود البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.

وتعرف الوفد علي منظومة ادارة العمل بالمحطة واشادوا بتصميمها المعمارى الذي يجمع بين الاصالة والمعاصرة .

كما قام الوفد بزيارة متحف السكة الحديد تفقدوا خلالها عدد من النماذج والوثائق والخرائط والمجسمات لمراحل تطور النقل والسكك الحديدية.

كما زار الوفد محطة صعيد مصر ببشتيل شملت صاله كبار الزوار والبهو الرئيسي للمحطة والتعرف علي منظومات التشغيل والإدارة الحديثة المعتمدة بالمحطة ، وشاهدوا عرضا تضمن مراحل الانشاء وفقا للمعايير العالمية الخاصة بإدارة المحطة الذكية ، وكذلك الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وفي نهاية الجولة عبر الوفد عن سعادتة بما شهده من تطور منظومة النقل السككي والخبرات المصرية الرائدة في هذا المجال.