مدبولي يناقش عددًا من خريجي مبادرات وزارة الاتصالات حول مشروعاتهم

(أ ش أ):



ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من خريجي المبادرات المختلفة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض أصحاب الشركات الناشئة، حول مدى استفادتهم من تلك المبادرات، كما استمع لقصص نجاحهم في مشروعاتهم الخاصة، وذلك خلال جولته بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، الذي افتتحه مساء اليوم تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار( AI Everywhere .. الذكاء الاصطناعي في كل مكان).



وتحدث أحد خريجي منحة مبادرة ITIDA Gigs لرئيس مجلس الوزراء حول مشاركته في المنحة، واصفا مشاركته بأنها شكلت نقطة تحول حقيقية في مسيرته، بعد تخرجه من كلية الحاسبات والمعلومات دفعة 2025 حيث مكنتّه المبادرة من تنفيذ عدة مهام مدفوعة على منصات العمل الحر، مما دفعه للاستمرار فى هذا المسار بعد انتهاء التدريب. وبفضل المهارات التى اكتسبها عبر البرنامج، تمكن خلال فترة قصيرة من تحقيق أكثر من 1000 دولار من الأعمال الرقمية، مما يعكس قدرة المبادرة على تحويل المواهب الشابة إلى محترفين قادرين على المنافسة عالميًا.