مرشحة الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي صاحب مشروع وطني

قالت زينب بشير مرشح حزب الجبهة الوطنية بالقائمة الوطنية من أجل مصر التي تضم 12 حزب سياسي وتنسيقية شباب الأحزاب أن الرئيس السيسي صاحب مشروع وطني استمدّه من الشعب.



وأوضحت خلال كلمتها بالمؤتمر العام لحزب الجبهة الوطنية المنعقد بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع حجر أساس الجمهورية الجديدة للارتقاء بحياة المواطن المصري ووضع مصر في نصبها الحقيقي، مؤكدة دعمها الكامل للدولة والحكومة لتنفيذ كافة مشروعاتها القومية.



واختتمت كلمتها موكدة أن ترشحها لانتخابات مجلس النواب جاء لخدمة المواطن البسيط والعمل على تحقيق تطلعاته من خلال وضع التشريعات التي من شأنها ان تنعكس على حياته بأفضل حال.



وشهد المؤتمر توافدًا واسعًا لأمانات الحزب بالمحافظات، حيث رفع المشاركون أعلام الحزب واللافتات المؤيدة للمرشحين إلى جانب الأعلام المصرية التي علت في كل الاتجاهات، في مشهد يجسد روحًا وطنية وحماسًا كبيرًا لدعم مرشحي الحزب والاصطفاف خلف قياداته.



ويشارك بالمؤتمر، السيد القصير الأمين العام للحزب، اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب، أحمد رسلان نائب الأمين العام وأمين التنظيم المركزي للحزب، المستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية للحزب، اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الأمانة الفنية للحزب، أحمد فؤاد أباظة، الأمين العام المساعد للحزب، المستشار أحمد العادلي، النائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين الإعلام، النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بالحزب.



كما حضر النائب ياسر عبد المقصود، أمين ريادة الأعمال، د.يوسف عامر ود.جابر طايع الأمناء المساعدين في أمانة الشؤون الدينية، داليا السعدنى أمينة أمانة التراث، عايدة محي الدين أمين النقابات المهنية بالحزب، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، مرشح الحزب بالقائمة الوطنية، النائب وليد فتحي فرعون، أمين الحزب بالدقهلية، الدكتور حسام موافي، وكلا من سيف زاهر، محمود يوسف لطيف ، محمد إبراهيم موسى، إياد صالح، محمود مرجان، حسام سعيد، وجلال القادري، أعضاء مجلس الشيوخ، الإعلامي أحمد عبد الصمد، امين مساعد الإعلام بالحزب، والإعلامية ياسمين سيف عضو أمانة الإعلام.



كما شهد المؤتمر حضور أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب من بينهم المرشحين بالقائمة الوطنية من أجل مصر، أبرزهم النائب عماد خليل، أمين التواصل السياسي بحزب الجبهة الوطنية، النائب محمد عزمي، النائب أحمد فتحي مرشح الحزب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، النائب أكمل نجاتي، النائب عمرو درويش، النائب محمد إسماعيل، النائب أحمد الحمامصي، النائبة يوستينا رامي، والنائبة نهى زكي.