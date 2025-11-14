بحضور رؤساء الأحزاب.. بدء مؤتمر القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شرق الدلتا

كتب- حسن مرسي:

حلت الدمية "أبلة فاهيتا" ضيفة على الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، قبل انطلاق أولى حلقات برنامجها الكوميدي "ليلة فونطاستيك" على قناة إم بي سي مصر غدًا الأحد.

وقالت أبلة فاهيتا، خلال حوارها: "يا عمرو خلاص جت اللي هتاخد منك المشاهد والسبونسرز"، في إشارة طريفة إلى برنامجها الجديد "ليلة فونطاستيك".

وأضافت أبلة فاهيتا: برنامجي الجديد اسمه ليلة فونطاستيك.. فيها أخبار واستعراضات وهدايا ومغامرات"، مؤكدة أن البرنامج سيجمع بين الشخصيات المعروفة في صيغة ديمقراطية فريدة.

وتابعت: "الناس هي الضيوف دلوقت.. النجوم والشعب نفسه كمان نجوم"، موضحة أن البرنامج سيعتمد على مزيج جديد يجمع بين المشاهير والجمهور في قالب ترفيهي مبتكر.

وكشفت أبلة فاهيتا عن سر غير متوقع يتعلق بحبها للساعات، حيث أشارت إلى أنها كانت تحلم في بداية حياتها بامتلاك نوع معين من الساعات، قائلة: "كان هو النوع ده اللي بحلم بيه.. وكان اقل من الريش تحت كده عند رجلين الفرخة".

وعن عشقها للون الأحمر في إطلالاتها، قالت أبلة فاهيتا: "عشان البرنامج بتاعك يا عمرو كله رمادي وفي أزرق.. فقلت خلي المشاهد برده عينه تفرفش شوية".

وعن انتمائها الكروي، قالت أبلة فاهيتا: "أفضل عدم الخوض في الموضوع حفاظًا على جمهوري"، مشيرة إلى إعجابها للاعب محمد صلاح ولاعبين محليين مثل زيزو.