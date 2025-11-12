الحفني من الدومينيكان: مصر شريك فاعل في صياغة مستقبل النقل الجوي الدولي



نظمت وكالة البيئة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان ندوة توعوية بعنوان «تدوير المخلفات وزراعة الأسطح وأثرهما على تغير المناخ»، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور زغلول حسنين عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور هشام عبد اللطيف، رئيس إدارة شئون التعاون ومدير مشروع زراعة الأسطح بمديرية زراعة القاهرة.



وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الدكتور زغلول حسنين بالحضور، مؤكدًا أهمية مشاركة الطلاب في القضايا البيئية والمجتمعية، مشددًا على أن كلية الخدمة الاجتماعية تمتلك طاقات بشرية كبيرة يمكن أن تسهم في تحقيق نهضة مجتمعية حقيقية من خلال العمل التطوعي والبيئي.



وقدّم الدكتور هشام عبد اللطيف عرضًا توعويًا حول مفهوم البصمة الكربونية وعلاقتها بظاهرة الاحتباس الحراري، موضحًا أسبابها ودور الأفراد في الحد من الانبعاثات عبر تغيير السلوك البيئي اليومي.



وأشار إلى طرق الاستفادة من مخلفات الطعام وخطورة تركها دون معالجة، إضافة إلى أهمية زراعة الأسطح ودورها في تقليل نسب ثاني أكسيد الكربون في الجو. كما تم عرض فيديو توضيحي يبرز تأثير الانبعاثات الحرارية على الغلاف الجوي وتداعيات تغيّر المناخ عالميًا.



وحث الدكتور هشام الطلاب على البدء بزراعة المساحات المحيطة بهم سواء في المنازل أو داخل الكلية، للمساهمة في تحسين جودة الهواء وتعزيز مفهوم الاستدامة.



وشهدت الندوة حضور عدد من قيادات المجتمع المدني وجمع كبير من الطلاب، وسط تفاعل ومداخلات من الحضور.



وأكدت الجامعة أن تنظيم مثل هذه الندوات يأتي في إطار حرصها على رفع وعي الطلاب بالقضايا البيئية المعاصرة، خاصة ما يتعلق بتغير المناخ والاحتباس الحراري، وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة داخل المجتمع الجامعي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا بيئته وقادر على اتخاذ خطوات عملية نحو بيئة أكثر صحة واستدامة.





