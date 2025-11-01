تصوير- هاني رجب:

توافد قبل قليل، عشرات الصحفيين والإعلاميين من مصر ومختلف دول العالم، على المركز الإعلامي الذي أقامته وزارة السياحة والآثار، بالمتحف المصري الكبير، لمتابعة وتغطية فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مساء اليوم السبت.

وأعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن المئات من قنوات وشبكات التليفزيون والمنصات الإعلامية الدولية ستنقل على الهواء مباشرة وقائع افتتاح المتحف المصري الكبير إلى مئات الملايين من شعوب العالم، الذين ينتظرون متابعة هذا الحدث الثقافي – السياحي- التاريخي، غير المسبوق في أهميته ودلالته بالنسبة للمهتمين بالإرث الحضاري الإنساني، فضلاً عن الأهمية التي يضفيها على هذا الافتتاح؛ مشاركة أكبر حشد من قادة وزعماء ومسئولي دول العالم والرموز الثقافية والإعلامية في المجتمع الدولي.

وأكد رئيس "هيئة الاستعلامات"، أن الهيئة منحت تصاريح التغطية الإعلامية إلى 450 مراسلاً يمثلون 180 وسيلة إعلامية دولية من المراسلين المعتمدين المقيمين في مصر، والزائرين الذين وصلوا لنقل هذا الاحتفال التاريخي إلى العالم، مشيراً إلى أن من بين هذه المؤسسات الإعلامية 70 من وسائل الإعلام الأوربية، و24 من مؤسسات الإعلام الأمريكية، و30 وسيلة إعلامية من الدول الآسيوية، إضافة إلى 48 من الصحف وقنوات التليفزيون والمواقع العربية، مضيفًا أن من بين وسائل الإعلام المشاركة في التغطية الإعلامية لافتتاح المتحف، 70 من أكبر قنوات وشبكات التليفزيون في العالم، وأهم 35 وكالة أنباء دولية مصورة، إلى جانب الصحف والمواقع الإخبارية.

يعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حدثًا تاريخيًا وثقافيًا ضخمًا، ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، يأتي في وقت مفصلي من تاريخ المنطقة، وله دلالة واضحة، على توجه مصر للبناء والتنمية والحضارة حتى في أصعب الأوقات.

ويأتي المتحف بمثابة الهرم الرابع، وأكبر متحف في العالم مُخصَّص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، كما أنه يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، بينها كنوز توت عنخ آمون والمومياوات الملكية، مما يجعله نافذة فريدة لفهم عظمة التاريخ المصري، وصرحًا عالميًا يجذب الملايين من السياح والباحثين.

كما يلعب المتحف دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال تنشيط السياحة الثقافية، التي تُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، ومن المتوقع أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في المنطقة المحيطة، مثل الفنادق والخدمات السياحية.

