لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة عن انقطاع المياه عن عدد من قرى مركز ومدينة أطفيح، وذلك ضمن أعمال تنفيذ خط الانحدار الرئيسي لمشروع الصرف الصحي بقرية الخرمان، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تُنفذ بالمركز.

وأوضحت "الجيزة"، بحسب بيانها، الخميس، أن الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سيجري أعمال تحويلات على خط المياه قطر 600 مم المغذي لمناطق الخرمان والبرمبل والكريمات، وهو ما يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت 11 أكتوبر 2025.

كما أوضحت أن المناطق المتأثرة بقطع المياه، هي: قرى الخرمان – البرمبل – الكريمات التابعة لمركز أطفيح.

ودعت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

كما أكدت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، مشيرة إلى أنه في حالة الحاجة يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لطلب أقرب سيارة مياه حتى انتهاء الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي.