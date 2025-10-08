محافظ الجيزة يسلم 10 فتيات مقبلات على الزواج أجهزة كهربائية- صور

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة الحالات الإنسانية داخل نطاق المحافظة.

تسليم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الجيزة، حيث قام المحافظ بتسليم أجهزة كهربائية لـ10 فتيات مقبلات على الزواج، مقدَّمة من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، بإجمالي 40 جهازًا من الأجهزة المنزلية تشمل (ثلاجة – غسالة – مروحة – خلاط).

وحضر الفعالية السيدة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومريم إبراهيم العربي مدير عام المسؤولية المجتمعية بمجموعة العربي، ورأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وحسين الجندي مدير العلاقات الحكومية بمجموعة العربي، ومحمود صابر مسئول العلاقات الإعلامية بالمجموعة.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل باستمرار على تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص في خدمة المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

رسالة للفتيات والأسر: "خففوا أعباء الزواج"

ووجّه المحافظ، خلال فعاليات التسليم، رسالة إلى الفتيات المقبلات على الزواج دعاهم فيها إلى أن يكنّ أمهات مثاليات يربين جيلًا واعيًا يمتلك العلم والثقافة، ويشارك في بناء الوطن.

كما دعا الأسر إلى تخفيف أعباء الزواج وعدم المبالغة في التكاليف والتأثيث، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساهم في تيسير الزواج على الشباب، وتعزز من قيم التكافل وبناء أسر مستقرة ومتوازنة.

وأعرب المهندس عادل النجار عن تقديره لمجموعة شركات العربي، مشيدًا بدورها الوطني والمجتمعي في دعم مبادرات التنمية، مؤكدًا أن هذه الشراكات تجسد التكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات المستحقة.

من جانبها، أعربت مريم إبراهيم العربي مدير عام المسؤولية المجتمعية بمجموعة العربي، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات محافظة الجيزة، مقدمة التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد القومي للمحافظة، ومشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية في مختلف المجالات.

كما أكدت أن المؤسسة تعمل ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتحرص على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين ودعم الفئات المستحقة.

وأهدت مجموعة العربي، في ختام الاحتفالية، درع المؤسسة لمحافظ الجيزة؛ تقديرًا لجهوده في دعم المجتمع المدني وتعزيز المشاركة المجتمعية بالمحافظة.