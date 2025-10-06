وجَّه الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، التهنئة إلى مصر والمصريين والعالم العربي والقارة الأفريقية بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليصبح أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، وبدعم عربي وأفريقي ودولي غير مسبوق.

وأكد وزير الثقافة أن هذا الإنجاز يمثل نصرًا جديدًا لمصر في ميدان الثقافة والعلم، يُضاف إلى سلسلة انتصاراتها التاريخية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وثقة العالم في قدرتها على الإسهام الفاعل في تعزيز الثقافة والحضارة الإنسانية.

وقال "هَنو" خلال احتفالية وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، المقامة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والسفراء، والتي يحييها النجوم محمد ثروت، وهاني شاكر، ومحمد الحلو: "في يوم النصر العظيم، الذي سطّر فيه جيش مصر وشعبها أروع صفحات البطولة والعزة، نحتفل اليوم بانتصارٍ جديد يُضاف إلى سجل أمجاد الوطن… نصرٍ يرفرف في سماء الثقافة والعلم، بفوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الدولي الرفيع."

وأضاف وزير الثقافة أن هذا الفوز يُعد نصرًا للعقل المصري وللثقافة المصرية التي تؤمن بالحوار والسلام والمعرفة، ويليق بوطنٍ صانعٍ للحضارة ومعلّمٍ للشعوب، مؤكدًا أن نصر أكتوبر أصبح اليوم نصرين: نصر السلاح ونصر الثقافة، وأن روح أكتوبر ستظل ملهمة للأجيال في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

