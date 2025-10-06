وزير الصحة يشارك في ختام "مهرجان 100 مليون صحة الرياضي"

بعد مرض "HFMD".. إجراءات التعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس

كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في ختام فعاليات مهرجان "100 مليون صحة" الرياضي، الذي أقيم بالمركز الأولمبي بالمعادي من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2025.

وبحسب بيان، جاء المهرجان بمشاركة فرق رياضية تمثل مديريات الشؤون الصحية والهيئات المختلفة، إلى جانب شركات الأدوية والمستحضرات والتجهيزات الطبية، لتعزيز مفهوم الصحة العامة من خلال النشاط البدني والوقاية من الأمراض.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته خلال الحفل الختامي، أن المهرجان يجسد تكامل الجهود الوطنية لترسيخ الصحة العامة والوقاية عبر ممارسة الرياضة، موضحا أن وزارة الصحة تسعى لتحويل مبادرة “100 مليون صحة” من برنامج طبي إلى أسلوب حياة يعتمد على الوعي الصحي، والفحص المبكر، والالتزام بالسلوكيات السليمة.

كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء بتتويج الفريق الفائز ببطولة كرة القدم ضمن فعاليات المهرجان، موجهًا الشكر للمنظمين والفرق الطبية والإسعافية على جهودهم خلال الفترة الممتدة للحدث.

من جانبه، أبرز الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، أن المهرجان يُعد نموذجًا ناجحًا لدمج الجهود بين القطاعات الحكومية، مشددًا على التزام حملة “100 مليون صحة” بتقديم خدمات الكشف والعلاج، مع التركيز على الجانب الوقائي.

وأضاف أن هذه المبادرة تُفعّل ميدانيًا من خلال تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، مما يعزز الوعي الجماعي بالصحة.

أشارت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة، إلى الخدمات الصحية المتكاملة التي شملتها فعاليات المهرجان، ومن أبرزها وحدات متنقلة لخدمات مبادرة “صحة المرأة”، فرق متنقلة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وحدات لتقديم خدمات مبادرة “الأمراض المزمنة".

وتأتي هذه الأنشطة في إطار دمج التوعية الصحية مع الوقاية الميدانية، وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة المنتظمة لتعزيز الصحة الشاملة.