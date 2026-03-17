ضبط مخزن يروّج منشطات ومكملات غذائية مهربة بـ5 ملايين جنيه

كتب : أحمد جمعة

07:13 م 17/03/2026
    ضبط مخزن يروّج منشطات ومكملات مهربة (3)
    ضبط مخزن يروّج منشطات ومكملات مهربة (2)
    ضبط مخزن يروّج منشطات ومكملات مهربة (4)
    ضبط مخزن يروّج منشطات ومكملات مهربة (1)

تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط مخزن غير مرخص بنطاق محافظة الدقهلية، يقوم بالاتجار بالمكملات الغذائية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسجلة ومجهولة المصدر، بعد متابعة ورصد أحد المواقع الإلكترونية يروج للمنتجات التي تم ضبطها.

جاء ذلك بعد أن قام مفتشو الهيئة بإدارة جرائم الإنترنت بمتابعة الموقع الإلكتروني، الذي يقوم بالترويج والاتجار بالمكملات الغذائية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسجلة.
وتمكن المفتشون، بعد تتبع الموقع وإجراء محاولة شراء ناجحة، من تحديد موقع المخزن غير المرخص الذي يتم تخزين المستحضرات غير المسجلة ومجهولة المصدر به، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وتم ضبط العاملين والمسؤولين عن المخزن والمنصة الإلكترونية، وتحريز المضبوطات، التي بلغت قيمتها نحو 5 ملايين جنيه، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، ومكافحة الاتجار بالدواء عبر المنصات الإلكترونية على الإنترنت، وكذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة؛ للحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بسوق الدواء المصرية.

المنشطات المهربة هيئة الدواء مباحث التموين

