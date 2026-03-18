"ارتدوا الكمامات".. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

كتب : أحمد العش

01:27 ص 18/03/2026
    القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية (12)
    القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية (10)
    القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية (9)
    القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية (5)
    القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية (8)
    القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية (7)
    القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية (6)
    القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية (2)
    القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية (4)
    القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية (1)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد، وتشمل مناطق السلوم ومطروح، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في هذه المناطق.

وحذرت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، المواطنين من مخاطر هذه الرياح، مؤكدة ضرورة القيادة بحذر شديد أثناء التنقل على الطرق المتأثرة بنشاط الرياح والأتربة لتجنب الحوادث.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات عند الخروج، لتقليل تأثير الغبار والأتربة على صحتهم، مؤكدةً على متابعة حالة الطقس أولاً بأول، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

حالة الطقس

تعليق مثير من لاعب السنغال بعد قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا
الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط
موعد أذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
خلافاً لرأي مفتي السعودية.. أمين الفتوى: صرف الجمعيات أموال الزكاة بعد
دعاء يوم 28 رمضان 2026: اللهم لا تردنا خائبين ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين
