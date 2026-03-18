أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد، وتشمل مناطق السلوم ومطروح، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في هذه المناطق.

وحذرت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، المواطنين من مخاطر هذه الرياح، مؤكدة ضرورة القيادة بحذر شديد أثناء التنقل على الطرق المتأثرة بنشاط الرياح والأتربة لتجنب الحوادث.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات عند الخروج، لتقليل تأثير الغبار والأتربة على صحتهم، مؤكدةً على متابعة حالة الطقس أولاً بأول، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

بيان عاجل.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية

ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري