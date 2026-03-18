قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ محاولة لاغتيال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب الليلة، وهو مسؤول إيراني رفيع شغل مناصب في حكومتي إبراهيم رئيسي وبزشكيان.

نتائج محاولة اغتيال وزير المخابرات الإيراني

وأوضحت مصادر إسرائيلية، أن جيش الاحتلال ينتظر "نتائج الهجوم، ويبدو أنها مبشرة".

ولا يقل الخطيب أهمية عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي اغتالته إسرائيل صباح الثلاثاء، حيث يعد بلا شك شخصية أمنية بارزة، في وقت ساد فيه التوتر على مر السنين بين الحرس الثوري ووزارة المخابرات الإيرانية بسبب اختلاف الأدوار.

اغتيال علي لاريجاني

ومساء الثلاثاء، أكدت طهران رسميا مقتل علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى جانب قائد قوات الباسيج الجنرال غلام رضا سليماني، إثر غارات ليلية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فقد أسفرت الغارات عن مقتل علي لاريجاني مع ابنه مرتضى لاريجاني ورئيس مكتبه علي رضا بيات، بالإضافة إلى عدد من الحراس.

ونشر الحساب الرسمي الخاص بلاريجاني على "إكس" بيان نعي جاء فيه: "لقد لحق عبد من عباد الله بربه شهيدا".

أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكان لاريجاني، يعتبر أحد أقوى الشخصيات في البلاد منذ مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في غارة جوية في اليوم الأول من الحرب.

وشغل علي لاريجاني سابقا منصب رئيس البرلمان ومستشارا سياسيا رفيع المستوى، حيث قدم المشورة للراحل علي خامنئي بشأن استراتيجية المفاوضات النووية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في شهر يناير خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

مقتل قيادات إيرانية أمنية

وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية مقتل قائد قوات الباسيج الجنرال غلام رضا سليماني.

وكان غلام رضا سليماني أحد اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين الذين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتلهما في غارات ليلية.