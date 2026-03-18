أوقاف بورسعيد تخصص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

كتب : طارق الرفاعي

11:38 ص 18/03/2026

ساحات صلاة عيد الفطر

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد، تخصيص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر، إلى جانب المساجد الكبرى، وذلك في إطار التيسير على المواطنين ومنع التكدس.

أماكن الساحات


وشملت الساحات المخصصة: (المعمورة – بورفؤاد الكبير – الشبان المسلمين – السيدة زينب – التوحيد – الرزاق – الحرية تصنيع – الشيخ زايد – الحسين – السلام – حمدي تمام) .

تجهيزات شاملة قبل العيد


وأكدت المديرية رفع كفاءة المساجد والساحات من خلال حملات نظافة وتعقيم وصيانة شاملة، إلى جانب تجهيز أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن أداء الصلاة بسهولة ويسر.

تنظيم لضمان السيولة


وشددت على ضرورة الالتزام بالساحات والمساجد المعتمدة فقط، مع توفير مكبرات صوت مناسبة دون مبالغة، وتنظيم دخول وخروج المصلين للحفاظ على السيولة والانسيابية.
كما تم تكليف الواعظات بالإشراف على أماكن صلاة السيدات، لضمان تحقيق النظام والانضباط داخل الساحات.

خطبة موحدة تعزز القيم


وفي إطار الاستعداد الدعوي، جرى التنسيق مع الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة عيد الفطر الموحدة، والتي تركز على قيم الفرح والتكافل وصلة الرحم، بما يعكس دور المساجد في نشر القيم الإيمانية وإدخال البهجة على المواطنين.

