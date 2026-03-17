أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، ونشاط للرياح يتراوح بين 40 و50 كم/س، مما يثير الرمال والأتربة، كما تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار في مصر خلال الساعات المقبلة

وأشارت "الهيئة" في بيان لها، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من سيناء، محافظة البحر الأحمر، خليج السويس، وشمال الصعيد، وقد تصل هذه الأمطار إلى حد السيول في بعض المناطق، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وتوقعت "الأرصاد" سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من مدن القناة، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح الذي قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، خاصة شمال وجنوب الصعيد وجنوب وشرق القاهرة. ومن المتوقع أن تصل هبات الرياح إلى 50–70 كم/س بنسبة حدوث حوالي 30٪.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فيما يتعلق بمستوى الملاحة البحرية، إذ أشارت التوقعات إلى اضطراب حركة الملاحة على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وبعض مناطق سواحل البحر المتوسط، ما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر من قبل المترددين على هذه المناطق.

ولفتت الهيئة إلى مجموعة من التحذيرات الهامة، منها ضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية، المنازل المتهالكة، والأشجار.

وحذرت "الهيئة" من تشكل السيول على بعض الطرق في سيناء، البحر الأحمر، وشمال الصعيد، ومن انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة أثناء نشاط الرياح.

ونصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات أثناء الخروج، مع الانتباه لاحتمالية سقوط لحبات البرد وضربات البرق والرعد في المناطق التي تشهد سحبًا رعدية.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالتأكيد على متابعة المواطنين للحالة الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب المخاطر المصاحبة للأمطار الغزيرة والرياح النشطة، مع تمنياتها بالسلامة للجميع.

بيان عاجل.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية

ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري