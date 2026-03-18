"رياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر 2026

كتب : أحمد العش

09:00 ص 18/03/2026

رياح مثيرة للأتربة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الخميس 19 مارس وحتى الاثنين 23 مارس 2026، وفقًا لأحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر 2026

وأوضحت "الهيئة" في بيانها أن الطقس سيكون باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا نسبيًا على جنوب الصعيد، بينما يسود الطقس البارد خلال ساعات الليل.

وحذرت "الأرصاد" من نشاط الرياح خلال الفترة من الخميس 19 مارس وحتى السبت 21 مارس على أغلب الأنحاء، تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس بداية من الأحد 22 مارس

ولفتت "الهيئة" إلى استمرار نشاط الرياح من الأحد 22 مارس وحتى الاثنين 23 مارس على معظم مناطق الجمهورية، مع بقاء الطقس دافئ نهارًا وبارد ليلاً، مؤكدة أن الحالة الجوية تخضع للمتابعة المستمرة والتحديث في ظل التغيرات السريعة في خرائط الطقس خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الفطر 2026

وكشفت "الهيئة" عن توقعاتها لدرجات الحرارة العظمى والصغرى على عدد من مناطق الجمهورية خلال خلال أيام عيد الفطر 2026، وجاءت على النحو التالي:

الخميس 19 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة – العظمى 27 درجة

الجمعة 20 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 25 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 28 درجة

السبت 21 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة – العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 25 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 29 درجة

الأحد 22 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات – العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 27 درجة

الاثنين 23 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة – العظمى 28 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات تستند إلى أحدث خرائط الطقس، ويتم تحديثها بشكل دوري حال حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال أيام عيد الفطر.

