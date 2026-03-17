التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع عدد من مقاتلي القوات الجوية، كما التقى مع عدد من مقاتلي القواعد الجوية على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، في إطار اللقاءات الدورية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة مع مختلف التشكيلات والوحدات.

وألقى الفريق عمرو عبدالرحمن صقر، قائد القوات الجوية، كلمة أكد خلالها أن رجال القوات الجوية يواصلون الليل بالنهار للحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية والجاهزية لتنفيذ مهامهم في حماية الوطن، والتضحية من أجل عزته ومجده.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمقاتلين، كما هنأهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستمرار في تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية، بما يمكنها من تنفيذ جميع المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار.

وفي ختام اللقاء، شارك القائد العام للقوات المسلحة مقاتلي القوات الجوية تناول وجبة الإفطار.

