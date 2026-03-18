بـ3 مواد مثيرة.. لماذا سحب "كاف" لقب أمم أفريقيا من السنغال؟

حسمت لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجدل بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما قررت اعتبار السنغال خاسرًا أمام المغرب بنتيجة (3-0)، ومنح اللقب رسميًا للمنتخب المغربي، استنادًا إلى لوائح البطولة.

وجاء القرار على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية، بعدما انسحب لاعبو السنغال من أرض الملعب عقب احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة، قبل أن يعودوا لاحقًا لاستكمال اللقاء، وهو ما اعتبرته الكاف مخالفة صريحة للوائح.

المواد التي استند إليها القرار:

اعتمد "كاف" في حيثياته على المواد 82 و83 و84 من لائحة كأس أمم أفريقيا، والتي تنظم حالات الانسحاب وعدم الالتزام بسير المباراة:

المادة 82: تنص على أن أي فريق ينسحب أو يرفض اللعب أو يغادر الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم يُعتبر خاسرًا ويتم استبعاده من البطولة.

المادة 83: تعتبر الفريق خاسرًا إذا لم يكن حاضرًا في الموعد المحدد لانطلاق المباراة، أو تأخر لأكثر من 15 دقيقة.

المادة 84: تؤكد أن الفريق المخالف يُهزم بنتيجة (3-0)، ما لم يكن الفريق المنافس متقدمًا بنتيجة أكبر، مع إمكانية توقيع عقوبات إضافية.

تفاصيل الواقعة:

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في اللحظات الأخيرة، قبل أن يقرر لاعبو السنغال مغادرة أرضية الملعب اعتراضًا، ثم عادوا لاحقًا. وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي سجل خلالها منتخب السنغال هدف الفوز، قبل أن يتم سحب اللقب لاحقًا بقرار إداري.