مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

جميع المباريات

بـ3 مواد مثيرة.. لماذا سحب "كاف" لقب أمم أفريقيا من السنغال؟

كتب : محمد خيري

12:28 م 18/03/2026

منتخب السنغال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسمت لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجدل بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما قررت اعتبار السنغال خاسرًا أمام المغرب بنتيجة (3-0)، ومنح اللقب رسميًا للمنتخب المغربي، استنادًا إلى لوائح البطولة.

وجاء القرار على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية، بعدما انسحب لاعبو السنغال من أرض الملعب عقب احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة، قبل أن يعودوا لاحقًا لاستكمال اللقاء، وهو ما اعتبرته الكاف مخالفة صريحة للوائح.

المواد التي استند إليها القرار:

اعتمد "كاف" في حيثياته على المواد 82 و83 و84 من لائحة كأس أمم أفريقيا، والتي تنظم حالات الانسحاب وعدم الالتزام بسير المباراة:

المادة 82: تنص على أن أي فريق ينسحب أو يرفض اللعب أو يغادر الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم يُعتبر خاسرًا ويتم استبعاده من البطولة.

المادة 83: تعتبر الفريق خاسرًا إذا لم يكن حاضرًا في الموعد المحدد لانطلاق المباراة، أو تأخر لأكثر من 15 دقيقة.

المادة 84: تؤكد أن الفريق المخالف يُهزم بنتيجة (3-0)، ما لم يكن الفريق المنافس متقدمًا بنتيجة أكبر، مع إمكانية توقيع عقوبات إضافية.

تفاصيل الواقعة:

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في اللحظات الأخيرة، قبل أن يقرر لاعبو السنغال مغادرة أرضية الملعب اعتراضًا، ثم عادوا لاحقًا. وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي سجل خلالها منتخب السنغال هدف الفوز، قبل أن يتم سحب اللقب لاحقًا بقرار إداري.

منتخب السنغال كاف كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مريم أشرف زكي تعلن انتهاء تصوير مسلسل "أولاد الراعي"
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسرائيل تعلن اغتيال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب
من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "الفسحة" في العيد بالمحافظات- صور
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال